Пользователи «ВКонтакте» в среднем проводят 64 минуты в сутки на платформе — больше, чем в других соцсетях в России

Согласно данным Mediascope (декабрь 2025 г., Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства), в декабре 2025 г. время, которое в среднем пользователь ВКонтакте проводит в сутки в соцсети, выросло за год на 20%, до 64 минут. Это самый крупный показатель time spent среди соцсетей в России. Об этом CNews сообщили представители VK.

Больше всего времени «ВКонтакте» проводят пользователи 25-34 лет — в среднем 76 минут в сутки, что на 13% больше, чем годом ранее. Пользователи в возрасте 12-24 лет стали проводить на 17% больше, чем годом ранее, в возрасте 35-44 лет — на 24%.

