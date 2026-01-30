Разделы

ПО Бизнес Законодательство Искусственный интеллект axenix
|

Первые предприниматели вошли в реестр субъектов креативных индустрий Самарской области

Участие в реестре креативных индустрий позволяет предпринимателям заявить о себе и в дальнейшем пользоваться информационными, финансовыми и другими мерами поддержки на региональном уровне. На сегодняшний день в реестр вошли первые 20 предпринимателей Самарской области. Об этом CNews сообщили представители технопарка «Жигулевская долина» .

«Креативные индустрии становятся еще одной точкой роста экономики. Формирование реестра креативных предпринимателей позволит не только оценить реальный вклад творческих индустрий в экономику региона, но и станет ключевым инструментом для перехода от общих мер поддержки к адресной работе с творческим бизнесом», – сказал врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Среди первых предпринимателей, которые первыми вошли в реестр субъектов креативных индустрий, Ксения Шалунова. Она является резидентом технопарка «Жигулевская долина» с проектом «Информационная платформа "ИИ Галочка"» для декларирования продукции». В 2025 г. Ксения Шалунова стала одним из победителей регионального конкурса грантов для креативных индустрий.

«Включение в реестр креативных индустрий я рассматриваю, прежде всего, как новые возможности, получение новых знаний. Особенно хочу выделить специальные грантовые программы. Очень жду большой акселерационной программы, которая стартует весной. Как для предпринимателя, мне важно чувствовать себя частью большого сообщества. Самое важное для меня – это новые люди, знакомства и, конечно, новые клиенты», – сказала Ксения Шалунова.

В реестр включают физлиц, индивидуальных предпринимателей и организации, ведущие деятельность на территории Самарской области и соответствующие установленным критериям. Требования предполагают осуществление деятельности по видам креативных индустрий, отсутствие иностранного участия, статуса иностранного агента и связей с экстремизмом или терроризмом. Юрлица должны быть действующими и не находиться в стадии ликвидации или банкротства.

Сейчас к видам креативной экономической деятельности относятся 16 направлений: народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, культурное наследие, исполнительские искусства, мода, кино, книжное дело, музыка, медиа и СМИ, реклама и пиар, отдых и развлечение, гастрономия, программное обеспечение, видеоигры, архитектура и урбанистика, дизайн.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В отечественном сервисе ВКС появились новые возможности для масштабных онлайн-мероприятий

Пентагон может расторгнуть контракт со знаменитым разработчиком. Программисты бунтуют, потому что военные могут использовать ИИ для слежки и ракетных ударов

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2

Обзор: Рынок платформ виртуализации

Конфисковано имущество экс-главы отделения киберполиции России на 2,5 миллиарда

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще