Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Новая версия платформы UDV SOAR 4.1

Вышла новая версия интегрированной платформы оркестрации средств защиты информации, реагирования на инциденты и автоматизации ИБ UDV SOAR 4.1. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

Ключевая задача UDV SOAR – сокращение возможного ущерба от инцидентов ИБ за счет автоматизации реагирования. В ситуации постоянного увеличения количества атак и скорости распространения злоумышленников в инфраструктуре после проникновения (а также недостатка кадров) сокращение ручной работы и использование автоматизированных сценариев реагирования становятся необходимостью.

В релизе UDV SOAR 4.1 создание таких сценариев стало удобнее за счет новой функциональности в работе с плейбуками и агентами: добавлена возможность запуска запланированных задач с указанием агентов, на которых их необходимо выполнить; новый режим просмотра информации о скриптах и плейбуках (вся документация, параметры и опции объекта представлены в структурированном виде на одной странице); появилась возможность массового экспорта и импорта скриптов и плейбуков.

Кроме того, в UDV SOAR 4.1 разработчики обновили модель генерации скриптов встроенного ИИ-помощника, представленного в предыдущем релизе: увеличена скорость и контекст обработки запросов пользователя, а также улучшены паттерны взаимодействия.

«Автоматизация реагирования - важный элемент инженерного подхода к управлению инцидентами. Она не только сокращает рутинную нагрузку на персонал, но и снимает зависимость от личного опыта конкретного специалиста, обеспечивая воспроизводимость и сохранение удачных решений в команде, и как следствие - рост устойчивости инфраструктуры бизнеса», – сказал исполнительный директор UDV Group Виктор Колюжняк.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

Запущен бесплатный сканер, позволяющий выяснить, не является ли ваш IP частью ботнета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще