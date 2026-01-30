Разделы

На предприятиях «Октавы ДМ» будут проходить практику иностранные студенты МГТУ

Российский производитель электроакустического оборудования «Октава ДМ» и Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве. Документ дает возможность иностранным студентам вуза проходить практику на современном производстве в Туле. Это первое в истории компании соглашение с МГТУ.

В рамках сотрудничества университет будет направлять студентов высокотехнологичных профессий для прохождения практики, а предприятие обеспечит им возможность применить теоретические знания в решении реальных производственных задач.

Соглашение между МГТУ им. Н.Э. Баумана и «Октавой ДМ» направлено на укрепление связей между высшей школой и реальным сектором экономики, что соответствует общей задаче по технологическому суверенитету и подготовке высококвалифицированных инженерных кадров, приехавших из зарубежных стран, для экономики нашего государства.

В рамках реализации стратегии развития международной деятельности МГТУ им. Н.Э. Баумана до 2036 г. одной из задач Бауманки является содействие в трудоустройстве иностранных выпускников в отечественные компании.

