«Кросс технолоджис»: каждое третье резюме middle-специалиста в ИБ оказывается накрученным

Около 35% резюме middle-специалистов в информационной безопасности оказываются накрученными: на деле кандидаты соответствуют уровню Junior+, Эксперты «Кросс технолоджис» связывают эту тенденцию в основном со страхом молодых специалистов, остаться без работы из-за высокой конкуренции, нехватки опыта и сокращений. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

При этом, по оценкам специалистов, на рынке информационной безопасности сохраняется дефицит в районе 40%. Сложнее всего обстоит ситуация с архитекторами ИБ, специалистами по анализу защищенности, опытными консультантами и аудиторами.

Лучше всего на рынке, по оценкам «Кросс технолоджис», ситуация обстоит со специалистами по мониторингу и анализу угроз кибербезопасности, внедрению и настройке прикладных СЗИ уровня junior и middle . В этих специальностях наблюдается наименьший дефицит.

Дополнительным фактором давления на молодых специалистов, который заставляет их накручивать свой опыт, становится распространение искусственного интеллекта и его способность заменить наименее опытных и квалифицированных специалистов. При этом эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что такая ситуация далека от реальности и ИБ-компании продолжают отдавать предпочтения молодым специалистам с хорошими фундаментальными знаниями и наличием базового прикладного опыта.

«Студенты по прежнему проходят стажировки, а компании ведут набор на junior-позиции. Да, конкуренция достаточно большая, и предпочтения всегда будут на стороне тех, кто успел получить прикладной опыт на стажировках, во время практики. Мы рекомендуем всем молодым специалистам хвататься за такие возможности, чтобы дополнять и развивать теоретические знания, полученные в ВУЗах, – сказала Анна Головко, директор по персоналу «Кросс технолоджис». – Мы понимаем, что накрутка опыта – это в абсолютном большинстве случае не следствие злого умысла, а попытка получить работу из-за страха, созданного в том числе в медиа. Но для компании слишком высока цена ошибки и неверной инвестиции в кадры».