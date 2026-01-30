Разделы

Eltex продолжает программу тестирования пограничного контроллера сессий vESBC

Компания Eltex принимает заявки на открытый тест программной версии пограничного контроллера сессий vESBC для защиты и оптимизации VoIP-сетей. Ее можно получить бесплатно и проверить возможности в собственной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Доступны все инструменты полной версии: маршрутизация и управление вызовами с балансировкой нагрузки и перемаршрутизацией при сбоях; динамические SIP-транки, защита от DDoS и SIP-атак, сокрытие топологии, шифрование, функции транскодирования, манипуляция с SIP-заголовков и другие возможности.

Единственное ограничение тестовой версии касается производительности: до шести одновременных соединений. Этого достаточно для развертывания лабораторного стенда и проверки сценариев работы.

«Мы хотим, чтобы инженеры увидели продукт таким, какой он есть в действии: со всеми механизмами безопасности, маршрутизацией и возможностями нормализации трафика. Важно получить честную обратную связь – она помогает нам точнее развивать продукт», – сказал Леонид Голованов, продуктолог направления VoIP Eltex.

Чтобы получить тестовый дистрибутив vESBC, необходимо оставить заявку на официальном сайте производителя.

