Администрация Томской области и «Яндекс Маркет» заключили соглашение о сотрудничестве

Администрация Томской области и «Яндекс Маркет» заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки региональных производителей. В рамках этой инициативы на маркетплейсе появилась витрина «Сделано в Томской области», где представлены товары от местных продавцов.

Сейчас на витрине уже собраны различные локальные предложения — например, серебряные украшения или десерты с кедровым орехом. В будущем ассортимент будет расширяться: для этого зарегистрированному на маркетплейсе предпринимателю, чье производство расположено в регионе, необходимо направить свои данные в администрацию области. После проверки данных товары будут добавлены на витрину.

«Мы продолжаем оказывать поддержку отечественным предпринимателям и увеличивать количество специальных витрин региона. В условиях активного развития платформенной экономики — это ключевой инструмент для роста оборотов и повышения прибыльности наших региональных предприятий», — отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Михаил Сергейчик.

Заключение этого соглашения — один из шагов «Яндекс Маркета» по поддержке и продвижению российских брендов. Ранее на площадке уже появились три региональные витрины, и компания планирует масштабировать инициативу на другие регионы.

