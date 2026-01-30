Разделы

46% граждан рады обязательной маркировке звонков от компаний

В 2025 г. было много изменений и законодательных инициатив в онлайн-коммуникациях и связи. Эксперты edna провели исследование и составили топ лучших и худших изменений прошлого года. В опросе приняли участие 3,2 тыс. человек, мужчин и женщин в возрасте от 18 до 75 лет из всех регионов России. Опрос проводился на онлайн-панели в декабре 2025 г. Об этом CNews сообщили представители edna.

Рейтинг и антирейтинг событий в сфере коммуникаций

Первое место среди лучших событий прошлого года заняло введение обязательной маркировки звонков от компаний. Об этом сказали 46% опрошенных. Второе место, по мнению россиян, досталось ограничению количества сим-карт. Его отметила четверть участников опроса (24%). На третьем месте — запрет зарубежных мессенджеров для ряда компаний (20%).

Антирейтинг возглавили сбои в работе интернета. Их назвали худшим событием 78% участников исследования. На втором месте — отключение звонков в WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России) и Telegram (58%). На третьем — запрет переписки в этих мессенджерах с государственными учреждениями, финансовыми и другими организациями (28%).

Также участники отметили тревожащие их события. Почти половина (48%) считает, что в 2025 г. усилилось онлайн-мошенничество. Беспокойство вызывают и частые сбои в работе WhatsApp* (48%), и регулярные разговоры о возможной блокировке мессенджера (34%).

Как изменилась жизнь россиян

Нововведения ухудшили жизнь четверти россиян (24%). Тревожнее из-за происходящих событий стали 18% граждан. Каждый десятый не понимает, что происходит и зачем нужны эти ограничения. Есть и те, кто высказывает противоположное мнение: 22% радуются росту отечественных решений. В жизни 14% ничего не изменилось, но рабочие вопросы решать стало тяжелее. А 12% положительно воспринимают все нововведения и видят улучшение своей жизни.

Как люди адаптируются к нововведениям

Только 10% граждан еще не привыкли к изменениям. Больше половины (52%) стали осторожнее из-за активизации мошенников и не отвечают на звонки с неизвестных номеров.

Изменилось и использование мессенджеров. Так, 28% стали меньше времени проводить в WhatsApp* и Telegram. Также люди переключаются на другие каналы связи: 26% больше общаются по телефону, 18% — по электронной почте, 8% пробуют отечественные платформы для видеосвязи. Однако более четверти (28%) не соглашаются с ситуацией и полагаются на средства ускорения интернета, чтобы по-прежнему использовать иностранные платформы.

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»
Цифровизация

«Компании адаптируются к изменениям так же, как и люди. На фоне ограничений в работе зарубежных платформ компаниям поможет диверсификация каналов коммуникации с клиентами. Для взаимодействия в цифровой среде бизнес использует, помимо мессенджеров, СМС- и push-уведомления, email, голосовые push. Благодаря им можно информировать клиентов, напоминать о регулярных покупках или брошенных корзинах, автоматизировать взаимодействие с аудиторией. Решения edna дают возможность интегрировать эти каналы, настраивать триггерные цепочки взаимодействия», — сказал Александр Дубровин, бизнес-партнер edna.

Что россияне ждут от 2026 года

Многие участники опроса предвидят дальнейшие ужесточения в сфере онлайн-коммуникаций в 2026 году. Так, 44% думают об увеличении ограничений, 30% ждут полной блокировки WhatsApp*, 20% — блокировки большинства средств ограничения интернета. Интересно, что каждый пятый (22%) считает: ограничения снимут из-за множества жалоб.

Исследование edna показало, что многие люди (40%) надеются на бесперебойную работу интернета в 2026 г. У значительной части граждан есть запрос на безопасность. Благодаря изменениям общение в онлайн-пространстве станет безопаснее — так думают 28% опрошенных.

* Принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России

