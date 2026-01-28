Эффект памяти формы костных имплантатов ТПУ активируется при физиологической температуре

Ученые ТПУ совместно с российскими коллегами разработали биомедицинские каркасы (скаффолды) со структурой гироида, обладающие эффектом памяти формы, который активируется при температурах близких к физиологическим. Это свойство делает материал перспективным для использования в инженерии костной ткани, так как обеспечивает минимально инвазивное внедрение имплантата и потенциально улучшает его интеграцию с костной тканью. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Исследование выполнено при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети». Результаты работы ученых опубликованы в журнале Polymers (Q1, IF: 4,9).

Полимерные скаффолды — перспективный материал для регенеративной медицины. Благодаря технологии 3D‑печати можно создавать биосовместимые скаффолды сложных форм, структура и механические свойства которых приближены к свойствам живых тканей. Такие скаффолды помогают восстанавливать, поддерживать и улучшать функции поврежденных тканей. В частности, их можно использовать в качестве «самоустанавливающихся» имплантатов для замещения обширных дефектов кости.

«По выдвинутой гипотезе биодеградируемый скаффолд изготавливают по форме дефекта кости. Затем его нагревают, сжимают и охлаждают в таком виде, чтобы получить временную компактную форму. Во время операции через небольшой разрез хирург вводит скаффолд в целевую область. При нагреве до температуры тела скаффолд „вспоминает“ свою исходную форму и расширяется, точно заполняя дефект. Это обеспечивает плотное прилегание к кости без необходимости механической подгонки хирургом во время операции и делает медицинское вмешательство менее травматичным для пациента. Для ускорения процесса в клинических условиях может применяться дополнительный локальный мягкий нагрев», — сказала соавтор исследования, инженер-исследователь Научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» ТПУ Анастасия Фетисова.

Ученые ТПУ с помощью метода послойной 3D-печати получили биосовместимые скаффолды со структурой гироида на основе биодеградируемого полилактида, пластифицированного полиэтиленгликолем. Добавление 10 мас. % полиэтиленгликоля позволило снизить температуру стеклования полилактида до 36-39 °C.

«Лабораторные эксперименты показали, что скаффолды с 10 мас. % полиэтиленгликоля и структурой гироида восстанавливают исходную форму на 97% за шесть минут при температуре воды 40 °C. Это стало возможным благодаря оптимальному составу скаффолдов и их пористой структуре гироида, которая обеспечила равномерный теплообмен и проникновение воды», — сказал инженер-исследователь Научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» ТПУ Абдулла бин Фироз.

Ранее большинство исследований проводилось при более высоких температурах, поскольку чистый полилактид демонстрирует эффект памяти формы выше 60 °C. Несмотря на эффективность такого нагрева для восстановления формы, он неприемлем для контакта с живыми тканями из-за риска их повреждения.

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение механических и усталостных характеристик скаффолдов в условиях, имитирующих нагрузки, характерные для костной ткани, а также на проведение доклинических испытаний. Это позволит определить оптимальные состав и структуру скаффолдов, обеспечивающие сочетание высокого эффекта памяти формы, механической прочности и биосовместимости.

«Таким образом, наша работа закладывает основу для безопасного и эффективного применения биодеградируемых скаффолдов в организме человека», — сказал директор международного научно-исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы» ТПУ профессор Роман Сурменев.

В исследованиях принимали участие сотрудники Научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы», Международного научно-исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы», Института физики прочности и материаловедения СО РАН.