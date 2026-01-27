МИФИ и «Росатом» внедряют информационную систему поддержки аспирантов

Подписано соглашение между «Росатом Технологии Сооружения» (ООО «РТС», входит в госкорпорацию «Росатом») и Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) о создании образовательной информационной системы поддержки аспирантов. Подписи в документе поставили генеральный директор РТС Илья Вергизаев и проректор МИФИ, руководитель дирекции ВИК Елена Весна.

Соглашение предусматривает развертывание и настройку специалистами РТС совместно с сотрудниками НИЯУ МИФИ образовательной информационной системы. ИТ-решение позволит аспирантам факультета бизнес-информатики и управления комплексными системами работать со своими инженерными проектами и консолидировать данные по проектам в единой информационной платформе. Образовательная система будет способствовать кросс-функциональному взаимодействию аспирантов.