Каршеринг BelkaCar продолжает наращивать автопарк

За IV квартал 2025 г. BelkaCar нарастила автопарк и добавила новые модели автомобилей. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

На линию вышли пятиместные седаны Solaris KRX, а также компактные кроссоверы Solaris HC, которые собираются на базе Hyundai Creta третьего поколения.

Автомобили оснащены пакетом теплых опций, датчиками парковки, функцией удаленного прогрева, а также вместительными багажниками. Автомобили уже полюбились пользователям и пользуются высоким спросом, наряду с другими популярными моделями – BAIC U5 Honor и PLUS, а также BAIC X55 Luxury и Drive.

