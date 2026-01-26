В Mega OS появилась интеграция голосового помощника «Алиса» от «Яндекса»

Операционная система Mega OS объявила о внедрении голосового помощника «Алиса» от «Яндекса». Интеграция направлена на улучшение взаимодействия пользователей с платформой и расширение функциональных возможностей системы. Об этом CNews сообщили представители Mega OS.

Пользователи получили доступ к интеллектуальным функциям помощника непосредственно в системе, что упрощает выполнение задач и повышает удобство работы с ОС.

Руководитель Mega OS Джек Вингард: «Наша цель — создать полноценную российскую операционную систему с привычными сервисами. Интеграция Алисы — важный шаг в этом направлении».

Mega OS продолжает развитие платформы с акцентом на локализацию, безопасность и расширение экосистемы.