Разделы

ПО Искусственный интеллект axenix
|

В Mega OS появилась интеграция голосового помощника «Алиса» от «Яндекса»

Операционная система Mega OS объявила о внедрении голосового помощника «Алиса» от «Яндекса». Интеграция направлена на улучшение взаимодействия пользователей с платформой и расширение функциональных возможностей системы. Об этом CNews сообщили представители Mega OS.

Пользователи получили доступ к интеллектуальным функциям помощника непосредственно в системе, что упрощает выполнение задач и повышает удобство работы с ОС.

Руководитель Mega OS Джек Вингард: «Наша цель — создать полноценную российскую операционную систему с привычными сервисами. Интеграция Алисы — важный шаг в этом направлении».

Mega OS продолжает развитие платформы с акцентом на локализацию, безопасность и расширение экосистемы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Гришин, Selectel: Хранилище S3 должно быть не просто «местом для данных», а частью бизнес-архитектуры

В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

Как организации выстроить защиту от фишинга

Китайцы обучают БПЛА повадкам хищных птиц

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Госорганы Франции отказываются от Zoom и Teams: «Мы должны избавиться от американских инструментов»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще