Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Московская биржа включила акции «Базиса» в перечень бумаг высокотехнологичного сектора

Московская биржа добавила акции ПАО «ГК «Базис» в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Это позволит частным инвесторам – владельцам бумаг эмитента получить налоговую льготу. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Непрерывное владение акциями из перечня от одного года дает право инвестору освободить от НДФЛ доход, полученный при их продаже.

Торги акциями «Базиса» – российского разработчика ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой – стартовали на Московской бирже 10 декабря 2025 г.

15 января 2026 г. Московская биржа включила акции эмитента в сектор рынка инноваций и инвестиций (сектор РИИ) – биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, обладающих значительным потенциалом роста.

Кандидатами на включение в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики могут стать только эмитенты, которые уже входят в сектор РИИ Московской биржи.

Сегодня в сектор РИИ включены 28 эмитентов, а в перечень – 37 ценных бумаг. Частные инвесторы вправе воспользоваться налоговой льготой при владении любым количеством бумаг из перечня.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Билл Гейтс вложился в оптические чипы, чьи разработчики обещают заменить GPU и сделать революцию в ИИ

Что меняется в партнерских программах на рынке информационной безопасности

Владелец «Делимобиля» подстраховал компанию на миллиард с лишним

Обзор: Рынок платформ Kubernetes

Сбербанк прибрал к рукам почти половину гигантского российского производителя микроэлектроники

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще