Московская биржа включила акции «Базиса» в перечень бумаг высокотехнологичного сектора

Московская биржа добавила акции ПАО «ГК «Базис» в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Это позволит частным инвесторам – владельцам бумаг эмитента получить налоговую льготу. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Непрерывное владение акциями из перечня от одного года дает право инвестору освободить от НДФЛ доход, полученный при их продаже.

Торги акциями «Базиса» – российского разработчика ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой – стартовали на Московской бирже 10 декабря 2025 г.

15 января 2026 г. Московская биржа включила акции эмитента в сектор рынка инноваций и инвестиций (сектор РИИ) – биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, обладающих значительным потенциалом роста.

Кандидатами на включение в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики могут стать только эмитенты, которые уже входят в сектор РИИ Московской биржи.

Сегодня в сектор РИИ включены 28 эмитентов, а в перечень – 37 ценных бумаг. Частные инвесторы вправе воспользоваться налоговой льготой при владении любым количеством бумаг из перечня.