Сбербанк и «Ростелеком» договорились о стратегическом партнерстве по приему онлайн-платежей

Сбербанк и «Ростелеком» укрепили сотрудничество, подписав новое соглашение в сфере интернет-эквайринга. По итогам трех тендеров Сбербанк стал эксклюзивным партнером «Ростелекома» по оказанию услуг интернет-эквайринга, обеспечению работы системы бесконтактных платежей SberPay и проведению расчетов через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Партнерство позволит обеспечить максимальный комфорт и широкий выбор способов оплаты абонентам «Ростелекома» при пользовании услугами интернета, телевидения и облачной инфраструктуры — количество таких платежей составит порядка 110 млн в год.

В рамках договора особое внимание уделяется популяризации современного инструмента бесконтактных платежей SberPay, обеспечивающего быстрое и защищенное совершение транзакций без необходимости ввода карточных данных.



