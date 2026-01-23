Банк «Русский Стандарт»: число покупок на маркетплейсах осенью 2025 г. выросло на 43% относительно лета

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности онлайн-шопинга россиян на популярных маркетплейсах. По данным эквайринговой сети банка осенью 2025 г. интерес к таким покупкам вырос. Об этом CNews сообщили представители «Русский Стандарт»

С наступлением осени, на фоне окончания летних каникул и сезона отпусков, россияне повышают свою покупательскую активность на маркетплейсах. Так, по данным эквайринговой сети банка, по итогам сентября-ноября 2025 г. общее число таких платежей выросло на 43% относительно лета 2025 г.

При этом средний чек, напротив, снизился до 1771 руб. с 2338 руб. летом 2025 г. Осенью 2024 г. он был 1874 руб.

Маркетплейсы прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Здесь можно купить все: от одежды до продуктов и техники. Интернет-шопинг прямо из дома или по дороге на работу, а также с возможностью примерки или быстрым возвратом товара, предпочитает все больше россиян.

Для покупок на маркетплейсах все чаще используют СБП. Так, согласно статистике эквайринговой сети банка «Русский Стандарт», общее число таких платежей через СБП осенью 2025 2025 г. выросло на 56% относительно лета 2025 2025 г., а также на 29% по сравнению с осенью 2024 г.

Методология: в рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» по количеству и средним чекам покупок на маркетплейсах по банковским картам и через СБП, осенью и летом 2025 г., а также осенью 2024 г.