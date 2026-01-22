Разделы

Обновление «Р7 Органайзер Про»: делегирование IMAP-папок и гибкие настройки автоархивирования

Компания «Р7» выпустила обновление «Р7 Органайзер Про». Новая сборка принесла пользователям несколько важных возможностей: календарь теперь открывает eml-файлы во встречах, появилась поддержка передачи прав на папки.

Одним из ключевых новшеств релиза стала возможность делегировать IMAP-папки при помощи контроля доступа (IMAP ACL). Передавать можно не только пользовательские, но и системные папки, такие как «Входящие», или «Отправленные». Механизм работы IMAP ACL позволяет, к примеру, дать доступ к «Входящим» ассистенту руководителя в режиме «только чтение», не передавая при этом пароля от аккаунта, или организовать совместную работу с почтой на общем аккаунте для нескольких сотрудников подразделения компании — например, поддержки или маркетинга. Теперь можно гибко настраивать систему, определяя, кто и что может делать с содержимым почтовых папок, добавлять и удалять пользователей.

Также теперь в календаре «Органайзер Про» появилась возможность открывать вложенные во встречу eml-файлы, которые открываются как письма. Это позволяет обеспечить комплексный доступ к информации, связанной с тем или иным событием.

Кроме того, в обновлении улучшен интерфейс автоархивирования. Пользователи могут гибко настроить режим работы автоархивирования и выбрать одну из двух опций для этого: «вручную» или «при каждом запуске Р7 Органайзер Про». Плюс функцию можно быстро добавить на панель инструментов через настройки расширения.

