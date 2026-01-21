Разделы

WB API переводит внешние сервисы на модель оплаты за фактическое использование

РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) переводит внешние облачные сервисы из Каталога готовых решений для бизнеса на модель pay-as-you-go — оплату за фактическое использование WB API. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

При этом для продавцов Wildberries условия работы с API остаются без изменений: использование WB API по-прежнему бесплатно. Новая модель не распространяется на собственные интеграции продавцов и локальные (on-premise) версии сервисов. Использование WB API позволяет автоматизировать рутинные процессы, получать доступ к актуальной информации и оптимизировать управление бизнесом.

Переход на модель pay-as-you-go касается только облачных внешних сервисов из Каталога готовых решений и отражает фактическую нагрузку на инфраструктуру. В рамках этой модели стоимость интеграции напрямую зависит от архитектуры и эффективности использования API сервисом: чем оптимальнее выстроены запросы и работа с данными, тем выгоднее для сервиса.

Новая модель позволит WB API не только сохранять безопасность и качество интеграций, но и расширять данные, ускорять появление новых функций и предоставлять дополнительные возможности партнерам.

