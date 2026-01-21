Разделы

Видеочат с внуками вместо тишины — «МегаФон» включил 4G в курганском селе

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в селе Верхнеключевское Катайского округа. Благодаря этому около 500 человек получили доступ к стабильной голосовой связи и мобильному интернету на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь жители села могут полноценно пользоваться цифровыми сервисами: учиться онлайн, работать удаленно, связываться с родными по видеосвязи, получать финансовые и государственные услуги и консультироваться с врачами дистанционно. Покрытие сети четвертого поколения охватывает ключевые административные и образовательные учреждения, жилые дома и прилегающие территории.

«Мы внимательно следим за тем, где возникает необходимость в расширении и улучшении покрытия — будь то сельская местность, трасса или пригород, и оперативно реагируем на такие запросы. Благодаря новому оборудованию порядка 500 жителей Курганской области получили не просто связь, а возможность быть частью современного цифрового мира», — отметил директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.

Развитие сети в удаленных и малонаселенных пунктах — важный элемент стратегии «МегаФона». Подобные инфраструктурные проекты реализуются в рамках долгосрочной программы, ориентированной на реальные потребности клиентов. Аналитика оператора подтверждает высокую востребованность цифровых сервисов в этом населенном пункте. С начала 2026 г. жители Верхнеключевского уже скачали объем трафика сравнимый с просмотром более 1600 эпизодов сериала.

