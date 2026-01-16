В 2025 г. количество DDoS-атак в России выросло в 1,8 раз по сравнению с 2024 годом

Компания StormWall проанализировала динамику и природу DDoS-атак, запущенных хакерами на российские компании в 2025 г. По данным экспертов StormWall, в 2025 г. количество DDoS-атак в России выросло в 1,8 раз по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Наиболее пострадавшими отраслями стали телекоммуникационная сфера, финансовая отрасль и индустрия ритейла, на которые было направлено большинство атак злоумышленников. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall.

Аналитики компании определили, что по итогам 2025 г. в России доля DDoS-атак на телеком-сферу составила 34% от общего объема атак, причем основная волна инцидентов была зафиксирована в марте, августе и ноябре 2025 г. Атаки на финансовую отрасль заняли 21% от общего объема инцидентов, а самые крупные всплески атак были зафиксированы в мае, в августе и в декабре 2025 г. Доля DDoS-атак на ритейл составила 16% от общего объема атак, а пиковыми месяцами стали январь, март, август и ноябрь 2025 г. во время проведения масштабных распродаж и национальных праздников, а также в период подготовки к школе.

В ходе анализа было также выявлено, что по итогам 2025 г. в России DDoS-атаки на развлекательную сферу заняли 12% от общего числа инцидентов, на производственную отрасль - 7%, на образовательную сферу - 5%, на логистическую сферу 3%, на остальные отрасли - 2%. Развлекательная индустрия стабильно входит в топ-5 самых атакуемых отраслей России на протяжении нескольких лет. Эта отрасль является одной из наиболее привлекательных для хакеров. Производственная сфера стала важной мишенью для киберпреступников в 2025 г. в связи широким использованием интернета вещей на российских предприятиях. Образовательная сфера также регулярно подвергается атакам злоумышленников, начиная с 2020 г., когда началась активная цифровизация образовательных учреждений.

В топ-3 отраслей по росту числа атак по итогам 2025 г. в России вошли телеком-сфера, финансовая отрасль и развлекательная индустрия. По данным экспертов StormWall, в 2025 г. количество DDoS-атак на телеком-компании выросло на 62%, на финансовые организации - на 38%, на развлекательные компании - на 28% по сравнению с 2024 г. В других отраслях также был выявлен рост количества DDoS-инцидентов. В 2025 г. число DDoS-атак выросло на ритейл на 22%, на производственные предприятия - на 19%, на образовательные учреждения - на 17%, на логистические компании на 14% по сравнению с 2024 г.

«В 2025 году телеком-сфера по-прежнему оставалась главной целью злоумышленников, как и в 2024 году. Если в 2024 году доля атак на телеком составила 31%, то в 2025 году она достигла уже 34%. Это указывает на то, что интерес хакеров к телеком-индустрии продолжает расти. По нашим прогнозам, в 2026 году киберпреступники продолжат активно атаковать телеком-компании, стремясь к коммерческой выгоде. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы рекомендуем телеком-компаниям уже сейчас позаботиться об эффективной защите своих ресурсов с помощью профессиональных решений по защите от DDoS-атак. Это позволит избежать серьезных финансовых и репутационных потерь в будущем», - отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.