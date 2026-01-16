Разделы

Бизнес Кадры
|

Назначен новый генеральный директор «Платформикс»

На должность генерального директора системного интегратора «Платформикс» назначен Павел Мошкин. Георгий Полихрониди, ранее занимавший этот пост, сфокусируется на развитии всей группы компаний «Базовые Решения» (куда входит «Платформикс») в роли председателя совета директоров. Об этом CNews сообщили представители компании «Платформикс».

Этот шаг — логичное продолжение планомерного развития группы компаний «Базовые Решения», созданной в 2023 г. Расширение горизонта ответственности Георгия Полихрониди на все активы потребовало усиления операционного управления компанией «Платформикс». В данный момент в группу компаний входят: системный интегратор «Платформикс», производитель корпоративного ИТ-оборудования «Сила» и лаборатория инновационной защиты «ЛИНЗА».

Карьера Павла в «Платформикс» — это история развития от руководителя группы коммуникационных приложений до директора департамента комплексных решений и позднее – исполнительного директора. Назначив Павла на позицию генерального директора, владельцы сделали ставку на его глубокое понимание бизнеса, развитую экспертизу и безупречную репутацию лидера.

Георгий Полихрониди, председатель совета директоров ГК «Базовые Решения»: «Наша стратегия основана на органическом росте. Создание ГК «Базовые Решения» изменило приоритеты: моя роль сместилась с операционного управления бизнесом «Платформикс» на стратегическое для всех компаний группы. Самое важное в таком «корпоративном строительстве» — обеспечить бесшовную передачу управления. Уверен, что Павел — подходящий кандидат для этого, и «Платформикс» выйдет на новый уровень под его руководством».

Павел Мошкин, генеральный директор «Платформикс»: «Для меня большая честь возглавить компанию, в которой я прошел долгий профессиональный путь. Моя ключевая задача — не меняя уникальную ДНК «Платформикс», заложенную нашим руководством, продолжать развивать и совершенствовать профессиональную экспертизу с фокусом на наших клиентов и партнеров. Мы продолжим масштабировать лучшие практики, инвестировать в развитие команды и выводить операционную эффективность на уровень, достойный лидера рынка системной интеграции».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

Как организации выстроить защиту от фишинга

В Android обнаружена ошибка: кнопки работают криво, плохо регулируют громкость, фото не делают. Google подтвердил проблему

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Microsoft закрывает корпоративную библиотеку и отменяет подписки на газеты и журналы. Сотрудникам предлагает получать информацию из ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще