Rutube запускает новую систему привилегий для авторов контента

Видеосервис Rutube объявил о запуске новой системы, которая позволит авторам получать больше привилегий в зависимости от размера аудитории их блога. Всем авторам контента на Rutube будет присвоен уровень, отражающий, к какой категории относится блог: начинающий, продвинутый или профессионал. Уровни получат названия, отсылающие к разрешениям видео: «720», «1080», «2к» и «4к». Свой уровень и возможности, которые он открывает, авторы смогут увидеть в Студии.

Уровень «720» — начальный. Он присваивается всем авторам, зарегистрированным на Rutube и имеющим просмотры, даже тем, чей канал не оформлен. Этот уровень не дает особых привилегий, однако открывает неограниченный доступ к курсу «Академия блогеров». Следующий уровень — «1080» — получат авторы, которые преодолели планку в 4,5 тыс. просмотров и достигли глубины просмотра в 25%, а также загрузили контент продолжительностью суммарно от 50 до 600 часов. Авторы этого уровня могут претендовать на дополнительные показы в рекомендациях и другие преимущества платформы.

Чтобы достичь уровня «2К», автор должен загрузить контент суммарной продолжительности от 600 часов и собрать более 45 тыс. просмотров при глубине смотрения от 25%. Такие авторы смогут загружать видео весом до 50 ГБ, их контент Rutube будет продвигать в рекомендациях, а также они получат вход в «Команду R» с дополнительными привилегиями и персонального менеджера от платформы. Авторы высшего уровня — «4К» — ко всем перечисленным привилегиям получат доступ к размещению своего контента в тематических полках и подборках Rutube. Чтобы получить уровень «4К», автор должен загрузить контент суммарно более чем на 50 тыс. часов, собрать более 2 млн просмотров при глубине смотрения от 25%.

Уровень будет обновляться раз в 3 месяца — в январе, апреле, июле и октябре. Если платформа зафиксирует рост показателей блогера на момент перерасчета, его уровень будет повышен на следующие 3 месяца, если показатели снизятся, то, соответственно, снизится и уровень. Во время запуска системы привилегий в январе 2026 г. уровни будут присвоены на основе данных за предыдущие три месяца.

«Мы всегда открыты к сотрудничеству с авторами, стремимся обучать их и поддерживать на профессиональном пути. Новая система привилегий — это прозрачный путь развития, который поможет еще больше замотивировать авторов работать с контентом, аудиторий, растить свой канал. Многие современные платформы работают по принципу “каждый сам за себя”, оставляя блогеров самостоятельно разбираться с функционалом, монетизацией, привлечением аудитории и т.д. Rutube работает иначе: мы хотим помочь талантливым людям раскрыть потенциал и найти своего зрителя», — отметил директор по авторскому контенту Rutube Егор Великогло.