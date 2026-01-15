Аналитика Bronevik.com: более трети бронирований в 2025 году совершались за 1-2 дня до заезда

Платформа Bronevik.com изучила сценарии планирования поездок по России в 2025 г. Как показало исследование, россияне все чаще откладывают выбор туристического жилья на последний момент: на спонтанные бронирования, то есть сделанные за день или в день заселения, пришлось 35% всех заказов по стране. Годом ранее этот показатель составлял 33%. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

По итогам года на бронирования, оформленные непосредственно в день заезда, пришлось 22% от всех заказов по России. Еще 13% туристов выбирали отели за сутки до начала поездки.

Всего количество спонтанных бронирований выросло на 6% год к году. При этом именно такие заказы оказались наиболее выгодными: их средний чек составил 4,3 тыс. руб. за ночь, тогда как средняя стоимость ночи всем бронированиям достигла 5,2 тыс. руб. за ночь.

Самым бюджетным стало бронирование непосредственно в день заезда – за него туристы платили в среднем 4,1 тыс. руб. за ночь. Заказы, сделанные за сутки до заселения, обходились стоили около 4,6 тыс. руб. за ночь.

«Рост спонтанных бронирований во многом связан с увеличением числа коротких поездок и путешествий выходного дня, а также с развитием соседского туризма, – сказала исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко. – Когда расстояние до точки назначения небольшое, решение часто принимается без долгого планирования. Для отельеров это означает необходимость работать не только с last minute-тарифами, но и с целевыми аудиториями таких поездок — жителями соседних регионов, парами и семьями, выбирающими отдых на выходных».