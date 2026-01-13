Разделы

Техника
|

Стабильная энергия: ученые МФТИ создали электролит, увеличивающий мощность всепогодных батарей

Российские ученые увеличили энергоемкость самых мощных в мире литий-фторуглеродных батарей. Они необходимы для устройств, способных работать без обслуживания десятки лет в разных условиях: кардио- и нейростимуляторов, беспилотных летательных аппаратов, межпланетных аппаратов, спутников, навигационных модулей и автономных датчиков в удаленных регионах. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Идеальная батарейка, какая она? Компактная, легкая, мощная, стабильная и самое главное — энергоемкая. Среди всех одноразовых, т.е. неперезаряжаемых, химических источников тока по всем параметрам лидируют литий-фторуглеродные элементы. Одна такая батарейка несет в себе в несколько раз больше энергии, чем лучшие одноразовые батареи других типов, например, литий-тионилхлоридные и превосходит по удельной энергии даже многоразовые литий-ионные аккумуляторы.

Из-за низкой деградации материалов они очень стабильны: если собрать и оставить нетронутой такую батарейку на 10 лет, она сохранит практически весь заряд. Кроме того, она гарантированно сработает в жару, на холоде и в вакууме и не требует замены длительного времени. Все это делает их незаменимыми для высокотехнологичных легких и компактных устройств.

Но есть и проблемы. Во время работы батареи на катоде образуется плотный слой побочных продуктов. Он мешает ионам лития свободно двигаться, и батарея разряжается быстрее. Чтобы нивелировать этот эффект, ученые института электродвижения МФТИ разработали специальный состав электролита, содержащий сульфоксидную добавку.

Молекулы добавки вступают в реакцию на поверхности катода, в отличие от стандартных компонентов электролита. В итоге на катоде образуется тонкий слой продуктов, защищающий катодный материал от деградации и через который могут двигаться ионы лития.

«Представьте, что катодный материал как стекло смартфона - прочный, проводящий, но дополнительная защита от повреждений сделает его только лучше. Наша добавка в электролит, как защитная наклейка на стекло смартфона - предотвращает деградацию, но позволяет сохранять свои функции. В итоге КПД батареи повышается», — сказала Софья Морозова, ведущий научный сотрудник-заведующий лаборатории технологий ионообменных мембран МФТИ.

ИИ в документах: как «умные» ассистенты меняют работу систем документооборота
Цифровизация

Эксперименты показали: батарея с модифицированным электролитом показала удельную емкость 875 мАч/г — это более чем на 3,4% выше, чем у элемента со стандартным электролитом (846 мАч/г).

«Эти дополнительные проценты энергии показывают, что мы научились тонко управлять процессом на границе раздела электрод-электролит и небольшими, но уверенными шагами приближаемся к теоретическому пределу батареи», — сказала Софья Морозова.

Сегодня ученые уже собрали опытные образцы элементов и в стенах лаборатории доказали ее эффективность. Следующий шаг — оптимизировать составы для разных температурных режимов работы (от -60°C до +60°C) , увеличить КПД и внедрить технологию в реальные устройства на примере БПЛА.

Такие батареи подойдут для устройств, где важна стабильная энергия: кардио нейростимуляторы длительного действия, микроспутники с гарантированным сроком службы на орбите, навигационные модули спецтехники, готовые к работе после многолетнего хранения, и автономные датчики в Арктике, способные годами работать без обслуживания.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

«Яндекс» создал «убийцу» Microsoft Office, работающего под Windows, Он уже в реестре отечественного ПО

«Бургер Кинг Россия» перевёл A/B тесты в онлайн с помощью платформы Trisigma от «Авито»

Миллионы пользователей по всему миру переходят на малоизвестный Linux с интерфейсом в стиле Windows

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Microsoft внезапно «убила» инструмент для сисадминов, вместо того, чтобы исправить в нем опасную «дыру». Им пользовались 22 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще