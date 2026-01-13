«Ситилинк» перезапустил свой «Конфигуратор» — инструмент для сборки ПК

«Ситилинк» перезапустил свой «Конфигуратор» — инструмент для сборки ПК. Сервис стал работать быстрее и точнее, а на собранное устройство предоставляется трехлетняя гарантия. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Результатом обновления стала более стабильная и быстрая платформа с легким современным интерфейсом, на которой пользователи могут без ошибок подобрать компоненты для своей сборки.

Сервис ориентирован на несколько сегментов пользователей: геймеры (в конфигураторе можно собрать мощный ПК из комплектующих последних моделей, который потянет самые требовательные игры; корпоративные заказчики (инструмент позволяет собрать компьютер, спроектированный под конкретную рабочую задачу, и заказать необходимое количество однотипных ПК – все они будут собраны из одинаковых компонентов, что существенно упростит их обслуживание и модернизацию); узкопрофильные специалисты (дизайнеры, архитекторы и другие специалисты, которым нужен инструмент с повышенными требованиями к производительности системы получат кастомизированное решение с гарантированной работоспособностью).

Роман Абашкин, руководитель отдела цифрового развития: «Наша многолетняя экспертиза позволила нам создать систему, которая предлагает пользователям собрать ПК под конкретные цели и бюджет. «Конфигуратор» предлагает только совместимые комплектующие и существенно экономит время – потребуется всего от пяти минут в зависимости от сложности сборки. Еще одна очевидная ценность для наших клиентов – гарантия «Ситилинка». Сейчас сервис крайне востребован в B2B и гейминге, поэтому в ближайшее время мы планируем увеличить клиентов из этого сегмента».