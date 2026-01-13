Kokoc.Recruitment представил первый в России интерактивный гид по HR-технологиям

Kokoc.Recruitment (входит в Kokoc Group) запустил первый в России интерактивный гид по HR-сервисам — бесплатную карту полезных сервисов для HR-специалистов и руководителей. Продукт охватывает весь жизненный цикл сотрудника: от поиска кандидатов до их удержания и включает более 100 решений. Об этом CNews сообщили представители Kokoc Group.

По разным оценкам, HR-специалисты тратят от 24% до 57% рабочего времени на административные функции, из-за чего на приоритетные задачи по рекрутингу, адаптации и удержанию сотрудников часто не хватает времени. Ситуацию осложняет рост рынка HR-технологий, в частности, в 2024 г. он вырос на 38%, что значительно расширило выбор инструментов и сервисов, но одновременно усложнило их анализ и принятие решений.

Наибольшую динамику сегодня демонстрируют решения с использованием искусственного интеллекта: сервисы для подбора и найма персонала, а также встроенные ИИ-агенты для чат-ботов выходят на рынок в среднем каждые две недели.

«Интерактивная карта сервисов для HR 2025», созданная специалистами Kokoc.Recruitment, помогает ориентироваться в этом многообразии и ускоряет подбор решений под конкретные задачи. Навигатор позволяет снизить операционную нагрузку на HR-команды и системно выстраивать процессы в команде без длительного самостоятельного исследования рынка.

«В 2025 г. тренд на цифровизацию дошел до всех компаний, включая малый и средний бизнес. Сегодня эффективность HR на 80% зависит от правильного выбора технологий. Но сам процесс выбора отнимает ресурсы, которые можно было бы направить на работу с людьми. Мы создали эту карту, чтобы высвободить этот ресурс и дать специалистам возможность концентрироваться на главном – на людях», — сказала Лиана Расулова, CEO Kokoc.Recruitment (входит в Kokoc Group).

Возможности интерактивного гида: более 100 сервисов, структурированных по ключевым HR-задачам: рекрутинг, адаптация, обучение, удержание и мотивация; возможность быстро находить инструменты под конкретную задачу и экономить десятки часов на поиске решений; интерактивный формат с возможностью перехода на официальные сайты компаний и сервисов — первый такой гид на российском рынке, созданный экспертами отрасли.