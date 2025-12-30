Разделы

В новогоднюю ночь женщин чаще раздражают залпы петард, мужчин — скучные новогодние огоньки

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что самыми раздражающими факторами для россиян в новогоднюю ночь являются взрывы петард и нетрезвые люди вокруг. В открытом опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Больше всего во время празднования Нового года россиян раздражают залпы салютов — об этом рассказали 18% опрошенных, причем женщин шум за окнами нервирует в два раза чаще, чем мужчин (25 и 12% соответственно). Поведение нетрезвых людей, как из ближнего окружения, так и среди уличных прохожих, сердит 8% россиян. Телевизионное однообразие в новогоднюю ночь — 6%, причем мужчин больше, чем женщин (8 и 3%). Ажиотаж в магазинах не нравится 2%. По 1% переживают из-за переедания и недосыпа вследствие сбитого режима дня. Еще 1% страдает от одиночества. Также один из 100 сожалеет, что праздник так быстротечен.

Прочие раздражающие факторы назвал каждый пятый (19%): россиян раздражает всеобщая суета, необходимость организовывать застолье, усталость в конце года, открытки и гифки в мессенджерах, плохая погода и другое.

Впрочем 36% россиян (41% мужчин и 31% женщин) ничто не раздражает в новогоднюю ночь. И это самый высокий уровень спокойствия за последние пять лет.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 407. Время проведения: 25—29 декабря 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

