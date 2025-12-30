Интеллектуальная кадровая аналитика подтверждает — 67% сотрудников российских компаний теряют мотивацию к НГ

Согласно анализу данных за декабрь, собранных в более чем 150 российских компаниях, у 65% специалистов наблюдаются четкие признаки глубокой демотивации и профессионального выгорания. Этот показатель на 15 пунктов превышает среднегодовые значения, что указывает на сезонное обострение кризиса вовлеченности. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

В предпраздничный период алгоритмы фиксируют резкое снижение активности во внутренних коммуникационных каналах, включая корпоративные социальные сети и чаты. Сотрудники практически перестают тратить время на изучение новых материалов или обучающих курсов компании. Деловая коммуникация сводится к формальному обсуждению текущих задач, полностью теряя неформальный и творческий компонент. Также отмечается значимое снижение количества новых идей и предложений, вносимых в системы управления проектами.

Бизнес сталкивается с парадоксальной ситуацией, компании направляют значительные средства на выплату премий сотрудникам, которые уже мысленно дистанцировались от работы. Это ведет к серьезному падению эффективности в первом квартале нового года. Вместо ожидаемого рывка команды возвращаются с прежним уровнем апатии. Новогодние бонусы в данном контексте выполняют роль плацебо, временно улучшая настроение, но не воздействуя на корень проблемы.

«Декабрь — это не просто конец года, а важный период для объективной оценки состояния компании, — сказал Дмитрий Исаев, CEO компании «Стахановец», эксперта в интеллектуальной кадровой аналитике. — Поведение сотрудников в корпоративных цифровых системах в это время служит точным показателем их реальной вовлеченности. Данные показывают, что сотрудники часто не планируют активность на следующий год, а, напротив, сокращают участие в рабочих процессах. Выплата премии не решит системных проблем, таких как отсутствие карьерных перспектив, несправедливая оценка результатов труда или чрезмерная рабочая нагрузка. Руководству необходимо использовать собранные данные для принятия решений в январе, направленных на устранение ключевых причин снижения мотивации, а не на краткосрочное финансовое стимулирование».

Вместо автоматического увеличения фондов материального стимулирования в конце года более рациональной стратегией является использование декабря для глубокой аналитики состояния команд на основе объективных поведенческих данных. Этот подход позволяет в начале нового года инициировать не общие программы по вовлечению, а точные и адресные изменения.

Необходимо скорректировать цели, сделав их ясными и значимыми для сотрудников, а также пересмотреть распределение нагрузки, устранив точки хронической перегрузки. Критически важно решить накопившиеся операционные конфликты в процессах, которые снижают удовлетворенность работой. Только такой путь позволяет трансформировать формальное возвращение команды из праздников в старт новой продуктивной фазы, когда инвестиции в персонал приносят реальную отдачу.