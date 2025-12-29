Разделы

МТС предоставляет якутянам возможность поздравить близких новогодними ИИ-открытками

МТС поможет поздравить близких и друзей с Новым Годом открыткой, созданной при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чтобы создать ИИ-открытку, пользователю нужно перейти на сайт проекта, загрузить фото получателя, выбрать стиль изображения для генерации (аниме, видеоигры, зимняя сказка и другие) и фон. ИИ обработает фото в выбранной стилистике и напишет текст. Затем пользователю останется отправить получателю ссылку на открытку.

