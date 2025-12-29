Аналитика «МТС Банка»: Топ 5 подарков на Новый год

«МТС Банк» проанализировал расходы россиян в предновогодний период. Анализ собственных данных за декабрь 2025 г. показал, что наиболее популярными новогодними подарками вероятнее всего станут товары для дома, косметика, бытовая техника и электроника. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С приходом декабря большинство россиян начинают активно готовиться к празднованию Нового года и покупать подарки для близких, друзей и коллег. Аналитики «МТС Банка» определили пять категорий, где в декабре 2025 г. отмечается наиболее значительное увеличение числа покупок по сравнению с другими месяцами года, и предположили, какие подарки, скорее всего, получат россияне в предстоящие праздники.

Топ 5 новогодних подарков

Самая высокая вероятность получить в качестве новогоднего подарка — предметы для дома или бытовые принадлежности – 32%. В магазинах товаров для дома наблюдается наибольшее количество продаж среди всех рассматриваемых категорий. Здесь можно найти множество полезных и приятных подарков, в том числе и на новогоднюю тематику. Средняя стоимость покупки – 2,6 тыс. руб.

С вероятностью 24% подарком может стать косметика или парфюмерия. Получатель будет рад, если подарок подобран правильно и совпадет с его вкусом, а чтобы не ошибиться с предпочтениями, можно подарить сертификат. Средняя стоимость покупки в магазинах косметики в декабре 2025 г. составила 2,94 тыс. руб.

Шанс получить в подарок бытовую технику или электронику составляет 17%. Такие подарки делают жизнь более удобной и комфортной. Средняя стоимость покупки в этой категории – 10,36 тыс. руб.

Вероятность получить в подарок смартфоны, наушники, умные часы и другие гаджеты, а также аксессуары к ним – 15%. В этой категории самая большая средняя стоимость покупки – 13 450 рублей. Здесь также большой выбор товаров – можно купить недорогой, но нужный и приятный аксессуар или же, наоборот, дорогой флагманский смартфон.

Замыкают пятерку лидеров игрушки – с вероятностью 12%. Такой подарок доставит радость как детям, так и взрослым. Выбор игрушек широкий: от плюшевых до коллекционных фигурок или можно подарить новогодние украшения. Средняя стоимость покупки в магазинах игрушек в декабре 2025 г. – 2,39 тыс. руб.

Методология исследования. Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России. Учитывались платежные операции с 1 по 25 декабря 2025 г. Для расчета вероятности получения подарка за 100% было принято количество транзакций, совершенных по пяти рассматриваемым категориям.