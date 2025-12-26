В Telegram-боте @pic от «Яндекса» появилась генерация изображений с помощью «Алисы AI»

В инлайн-боте для отправки контента в Telegram появилась генерация изображений с помощью «Алисы AI». Чтобы воспользоваться функцией, нужно в поле ввода сообщения написать @pic и нажать на всплывающую кнопку «Нарисовать картинку с Алисой AI». В открывшемся поле ввести промпт и нажать «Сгенерировать». После можно сразу отправить изображение в чат с собеседником. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Изначально функциональность бота была такой: пользователь в личных сообщениях мог в строке ввода написать @pic и через пробел ввести запрос, выбрать из выдачи подходящую картинку и отправить собеседнику. Теперь можно как выбрать картинку из поисковой выдачи, так и сгенерировать уникальное изображение с помощью нейросети «Алисы AI».

«Алиса AI» — это нейросеть «Яндекса», с которой можно общаться в чате. Она работает на базе семейства генеративных моделей Alice AI, куда входят картиночная, языковая и визуально-языковая модели. Благодаря этому в чате с «Алисой AI» можно решать любые задачи: генерировать тексты, оживлять фотографии, создавать и редактировать изображения и работать с файлами. Чат с «Алисой AI» доступен на alice.yandex.ru, на главной странице «Яндекса», в приложениях «Алиса AI», «Браузер» и «Яндекс с Алисой AI».