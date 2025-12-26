Новый сервис поможет создать схему земельного участка в Подмосковье

На регпортале в электронную форму услуги по предварительному согласованию предоставления земельных участков внедрили два умных сервиса. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь жителям региона больше не нужно обращаться к кадастровым инженерам – схему земельного участка поможет создать умный сервис автогенерации. Во время заполнения заявления он сформирует файл, который можно скачать и изучить. После этого схема добавится в систему автоматически», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Кроме того, услугу дополнили сервисом предпроверки наличия ранее поданного заявления. С его помощью пользователи смогут избежать повторной подачи документов, если по предыдущему обращению ответ от ведомства еще не получен.

Услуга «Предварительное согласование предоставления земельных участков» доступна в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Участки». Она предоставляется бесплатно.

Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые имеют основания на предоставление участков из муниципальной или государственной неразграниченной собственности без проведения торгов. Участки не должны быть сформированы или иметь сведения о границах в ЕГРН.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать интересующее муниципальное образование, цель обращения, подходящий случай и указать категорию заявителя. Результат поступит в личный кабинет.