«Авито»: спрос на автоуслуги за год вырос на 16%

Специалисты «Авито» проанализировали изменение спроса на сезонные автоуслуги и динамику предложения. Оказалось, что спрос вырос на 16%. Наибольшей популярностью пользуются услуги по диагностике и ремонту авто. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Динамика спроса

Спрос на автоуслуги на «Авито» в ноябре 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. вырос на 16%. Больше всего интереса россияне проявляют к услугам по диагностике и ремонту авто (на них приходится 38% спроса), тюнингу и оборудованию (29%), шиномонтажу и ремонту дисков (22%), кузовному ремонту и покраске (13%), а также мойке и уходу за авто (6%).

Из наиболее востребованных в холодное время года, заметнее всего за последний год вырос спрос на услуги по замене масла в раздаточной коробке (х2,5 раза), жидкости гидроусилителя руля (+70%) и диагностике полного привода (+63%). Также в пятерку лидеров роста вошли услуги по замене водяного насоса (+62%) и масла в заднем редукторе (+58%). Это связано с тем, что перед зимой автовладельцы активнее готовят машины к сезону и проводят комплексную диагностику.

Изменение предложения

Объем предложения автоуслуг за год остался на том же высоком уровне, что и в 2024 г., прибавив еще 2%. В основном исполнители предлагают услуги по диагностике и ремонту авто (37% предложения), тюнингу и оборудованию (18%), кузовному ремонту и покраске (11%), помощи при покупке авто (10%), а также мойке и уходу за авто (8%).

За последний год объем предложения заметнее всего вырос в услугах по замене рычагов подвески (х2,5 раза) и проведению планового ТО (х2,5 раза). На третьем месте — ремонт вентилятора охлаждения двигателя (х2 раза). Также в топ-5 — замена свечей зажигания (+89%) и замена стоек стабилизатора (+89%).

Рост предложения сигнализирует о том, что конкуренция за каждого клиента увеличивается. Автосервисы за счет активного продвижения услуг по плановому обслуживанию авто (замена фильтров, масла и т.д.) получают постоянных клиентов, которые в дальнейшем возвращаются к ним для проведения более серьезных и высокомаржинальных ремонтов.

