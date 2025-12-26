Разделы

ПО Безопасность
|

«АНТ-ЦС» и Positive Technologies подписали договор о партнерстве

«АНТ-ЦС» и Positive Technologies подписали договор о партнерстве. В рамках соглашения «АНТ-ЦС» будет представлять и внедрять продукты Positive Technologies для обеспечения безопасности промышленной ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Партнерство направлено на удовлетворение растущего спроса отечественной промышленности на зрелые российские решения в сфере кибербезопасности. В условиях растущего числа кибератак на ИТ-инфраструктуру промышленных предприятий, ИТ-решения, способные обеспечить максимальный уровень защиты, одно из наиболее востребованных направлений на рынке.

Соглашение с Positive Technologies отвечает стратегии «АНТ-ЦС», направленной на создание партнерских отношений с ведущими российскими ИТ-компаниями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Творчество вместо знаний: что такое вайб-кодинг, о котором говорит все мировое ИТ сообщество

В «Аэрофлоте» после дерзкой хакерской атаки полетели головы. Уволен главный ИТ-шник

Что должен уметь современный антивирус для бизнеса: взгляд «Лаборатории Касперского»

Троян MacSync получил цифровую подпись, нотариальное заверение и принялся обходить защиту макбуков

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Усиленные ИИ-системы для разработки поголовно уязвимы по умолчанию

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще