Аналитика МТС: Спрос на облачные хранилища в Якутии вырос более чем в 4,5 раза

MWS Cloud, входит в группу компаний МТС, проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, потребление облачных хранилищ в Республике Саха (Якутия) за год выросло более чем в четыре с половиной раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего среди облачных сервисов MWS Cloud компании в Якутии пользуются виртуальной инфраструктурой, офисным ПО в облаке, резервным копированием и объектным хранилищем в облаке. Более всего среди всех облачных сервисов выросло потребление объектного хранилища в облаке.

По данным МТС, более всего облачными сервисами пользуются ритейлеры. Следом идут компании, работающие в сфере информации и связи, обрабатывающие предприятия, логистические компании и научно технические организации.

Сильнее всего потребление облаков выросло в сфере образования – более чем в семь раз. Следом идут ритейлеры – прирост более чем в четыре раза, медицинские компании – в два раза. Также растет потребление облаков у организаций, работающих в сфере культуры и спорта, а также гостиничном и ресторанном бизнесе

