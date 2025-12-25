Разделы

«Яндекс Маркет» начал использовать ИИ для выявления подозрительных заказов

«Яндекс Маркет» начал использовать искусственный интеллект, чтобы выявлять подозрительные заказы, оформленные с постоплатой. Решение позволит предотвратить мошеннические схемы, когда в пункт выдачи (ПВЗ) заказывают товары с оплатой при получении, похищают их, а владелец пункта и продавец несут убытки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Для этого маркетплейс обучил ML-модель на данных о предыдущих покупках и аномалиях в поведении покупателей. Система анализирует каждый новый заказ в ПВЗ и присваивает ему уровень риска. Если операция выглядит подозрительно, она автоматически оповещает специалиста службы контроля качества. Сотрудник изучает случай и принимает окончательное решение: можно ли оформить заказ и какой способ оплаты для него доступен.

Задача новой системы – оперативное реагирование на различные махинации с заказами, в том числе со стороны пользователей, которые пытаются обманным путем забрать из ПВЗ дорогостоящие товары без оплаты.

Искусственный интеллект на «Яндекс Маркете» также помогает в борьбе с контрафактом. Для этого площадка, например, использует ML-систему для автоматической обработки и классификации жалоб пользователей на неоригинальные товары. Совместная работа алгоритмов и специалистов приносит результат: доля жалоб на контрафакт снижается и сейчас не превышает 0,08% от всех заказов.

