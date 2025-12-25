Innostage расширяет управление сделками и проектами на базе BPMSoft

Innostage завершила внедрение единого сквозного жизненного цикла сделки на базе low-code платформы BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). Решение объединило ключевые этапы работы со сделкой — от пресейла до реализации проекта — и обеспечило прозрачность взаимодействия между коммерческими и производственными подразделениями компании. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Проект реализован в рамках подхода Innostage, согласно которому новые технологические решения в первую очередь проходят апробацию на внутренних процессах компании. Ранее жизненный цикл сделки был распределен между несколькими системами, что усложняло управление, снижало прозрачность и ограничивало возможности прогнозирования загрузки ресурсов.

BPMSoft была выбрана в качестве единого оркестратора процессов. Платформа позволила выстроить сквозной контур управления сделкой, сформировать единое информационное пространство, сократить количество ручных операций и дублирования данных. Это дало компании более полное понимание статуса сделок и проектов, а также возможность заранее вовлекать производство и планировать ресурсы.

Внедрение было выполнено в сжатые сроки благодаря low-code архитектуре BPMSoft и встроенным инструментам интеграции, которые упростили адаптацию решения под бизнес-задачи Innostage и его встраивание в существующий ИТ-ландшафт.

«Наша ключевая задача — сократить время между идеей и ее внедрением. CRM 2.0 на базе BPMSoft показала себя как эффективное решение: мы оперативно автоматизировали основные процессы, добившись конкретных результатов и перераспределив ресурсы команды. Успех этого проекта укрепил нашу уверенность в выбранном пути и позволил перейти на новый уровень в планировании и анализе», — отметил Тимур Кушарев, ИТ-директор Innostage.

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft: «Low-code платформа BPMSoft позволила быстро адаптировать решение под реальные бизнес-процессы, повысить прозрачность и заложить основу для масштабирования. Такой результат подтверждает зрелость low-code подхода и его практическую пользу для ИТ-компаний с проектной моделью».