Разделы

Кадры Цифровизация Электроника
|

Zala подготовила операторов БВС для компании «Аврора – БАС»

В Специализированном учебном центре (СУЦ) Zala завершилась программа подготовки внешних пилотов для дочерней структуры авиакомпании «Аврора» — компании «Аврора — БАС». Об этом CNews сообщили представители Zala.

Программа обучения включает теоретическую подготовку, практические полёты, итоговые экзамены и направлена на формирование навыков работы в любых условиях. По ее завершении операторы готовы приступить к эксплуатации беспилотных авиационных комплексов.

Подготовка проводилась в рамках контракта на поставку модернизированных БВС Zala T-16, который был подписан сторонами осенью 2025 г. Т-16 способны к длительному автономному полету более четырех часов и оснащены системами искусственного интеллекта для автоматического распознавания объектов, что делает их эффективными для мониторинга обширных территорий Дальнего Востока.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным

«Ланит» спасен от выселения из исторического здания в центре Москвы. Мэрия требовала снести треть офисов

Дмитрий Зубарев, УЦСБ: За 3-4 года можно прийти от точечного усиления к созданию неприступного периметра

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Александр  Крылов, «Штурвал»: «Ванильный» Kubernetes больше не нужен

Google и Apple просят своих программистов-иностранцев не выезжать из США. Обратно могут не пустить

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще