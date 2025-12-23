Getblogger: 75% российских блогеров стали выпускать контент на российских площадках

Getblogger (входит в «МТС AdTech») провела исследование рынка инфлюенс-маркетинга и выяснила, как изменились предпочтения инфлюенсеров по выбору социальных сетей для ведения блога после вступления в силу изменений в закон о рекламе. Новые правила существенно повлияли на медиа-ландшафт: авторы адаптировали стратегии и перераспределили контент в пользу разрешенных площадок.

Исследование показало, что 75% авторов активно выпускают контент на отечественных площадках, из иностранных платформ популярен Telegram (67%). В TikTok и YouTube публикуют контент 29% и 28% авторов соответственно. Также блогеры продолжают неэксклюзивно работать в Instagram* (37%), хотя каждый пятый опрошенный признался, что больше не считает площадку эффективной для продвижения и монетизации.

Основными соцсетями для публикации уникального и наиболее разнообразного контента 29% блогеров считают отечественные площадки, Telegram — 27%. Instagram* продолжают выделять 17% инфлюенсеров. Реже в качестве эксклюзивной площадки для блогинга упоминаются TikTok (6%) и YouTube (5%). Небольшая часть блогеров — около 5% — не выделяют главную соцсеть, предпочитая дублировать контент на сразу нескольких площадках.

Тематическая структура контента индустрии инфлюенс-маркетинга остается разнообразной: самым массовым направлением по ведению блога остается категория lifestyle — к ней себя относят 35% авторов. Среди блогеров также много авторов контента, рассказывающих о скидках, а также тех, кто ведет блоги о юморе и развлечениях — по 8% в каждой, и семейной тематике (7%). Beauty и fashion-контент ведут 7% блогеров, направление «финансы и бизнес» выбирают 6% участников. Меньше всего представлены технические темы, включающие технологии, AI и digital — их ведут только 2% авторов. Кроме того, 5% работают в категории «кулинария и дом», 4% — путешествия, 3% — образование, наука и карьера, а еще 3% — в тематике спорта, здоровья и психологии.

«В 2026 г. рынок инфлюенс-маркетинга продолжит перестраиваться и адаптироваться к новым условиям, поэтому мы ожидаем более сдержанную динамику по сравнению с периодом 2022–2024 гг. В этих условиях ключевым запросом авторов становится поддержка со стороны платформ: развитие рекомендательных алгоритмов, которые помогают контенту находить свою аудиторию, и создание устойчивых инструментов для роста вовлеченности и охватов. Со стороны рекламодателей виден запрос на развитие инвентаря — их спрос остается консервативным и распределяется между проверенными платформами — YouTube (около 35%), Telegram (30%), оставшаяся часть инвестиций распределяется между TikTok (15%) и другими видеоплатформами, включая российские видеосервисы (около 20%)», — отметила генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

*принадлежит корпорации Meta, признанной властями РФ экстремистской и запрещенной