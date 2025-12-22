Bi.Zone: злоумышленники стали чаще уничтожать инфраструктуру вместо ее шифрования

В 2025 г. расследовать киберинциденты с высоким уровнем ущерба, когда инфраструктура компании была зашифрована или полностью уничтожена, чаще всего приходилось в сфере ритейла. На долю отрасли пришелся 31% всех обращений. По данным Bi.Zone, ритейл также стал абсолютным лидером по числу утечек данных: на его долю приходится почти 40% всех случаев. Причиной инцидентов в большинстве случаев является устаревшая ИT-инфраструктура и слабое сегментирование сетей. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Второе место по числу расследований инцидентов заняла ИT-отрасль (26%). Злоумышленникам интересны даже небольшие ИT-компании, поскольку они часто выступают в качестве подрядчиков у более крупных. Поэтому киберпреступники стремятся использовать их в качестве точки входа в инфраструктуру более защищенных организаций. Именно с атаками через подрядчиков были связаны 30% всех высококритичных киберинцидентов в 2025 г. Годом ранее этот показатель был ниже в два раза и составлял 15%.

Третье место делят транспортные и телекоммуникационные компании, а также государственные организации. На их долю пришлось по 11% случаев.

Михаил Прохоренко, руководитель управления по борьбе с киберугрозами, Bi.Zone: «Кибератаки эволюционируют, но базовые мотивы и методы злоумышленников сохраняются. Финансовая выгода по-прежнему доминирует, а фишинг остается самым распространенным способом проникновения. Однако каждый год выделяются всплески по отдельным направлениям. В 2022 г. в России заметно выросло число дефейсов и хактивистских кампаний. В 2023 г. акцент сместился на публикации утечек и массовые сливы данных, а в 2024-м злоумышленники активно шифровали инфраструктуры компаний. В 2025 г. мы фиксируем все более частое использование вайперов — разрушительных инструментов, которые полностью уничтожают данные и сетевое оборудование. 2025 г. подтвердил главную тенденцию последних лет: атаки усложняются и становятся более разрушительными. Ключевой фактор устойчивости сегодня не только защита периметра, но и скорость реагирования, глубина анализа и готовность к восстановлению, а также своевременная и регулярная оценка компрометации».

Время скрытого пребывания злоумышленников в инфраструктуре также растет: в 2024 г. средний показатель составлял 25 дней, а в 2025 г. — уже 42. Однако в некоторых случаях картина может значительно отличаться от среднестатистических данных. Так, минимальное время развития атаки (от проникновения в инфраструктуру до начала шифрования) составило в этом году 12,5 минуты, а максимальное — 181 день.

В 2025 г. пострадавшим компаниям в среднем требовалось три дня, чтобы восстановить функциональность критически важных систем, минимально необходимых для возобновления бизнес-процессов. Полное восстановление бизнес-процессов занимало в среднем 14 дней.