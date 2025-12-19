Разделы

GPU-инфраструктура ITGlobal.com помогла снизить количество инцидентов безопасности на производстве промышленной компании

ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) обеспечил инфраструктурную основу для системы ИИ‑аналитики видеопотоков на одном из предприятий тяжелой промышленности. Решение автоматически выявляет нарушения техники безопасности в режиме реального времени и снижает риски для жизни сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Клиентом ITGlobal.com стала компания, которая специализируется на выпуске металлоконструкций и работает с объектами повышенной опасности. Нарушения протоколов отслеживается операторами по видеокамерам в режиме реального времени, поскольку даже небольшое отступление от правил безопасности может привести к серьезным инцидентам. До внедрения инфраструктуры от ITGlobal.com операторы не успевали отслеживать данные с 45 видеокамер, и из-за человеческого фактора пропускалось значительное число инцидентов. По оценкам предприятия, до 35% критических нарушений, таких как отсутствие средств индивидуальной защиты, несанкционированный доступ и опасные действия, оставались незамеченными. Задача требовала автоматического обнаружения нарушений, мгновенного оповещения службы безопасности и общего снижения количества несчастных случаев.

ITGlobal.com предоставил инфраструктуру на базе двух ускорителей Nvidia L40S для обработки видеопотоков в реальном времени. В проекте использовалась модель компьютерного зрения на основе сверточных нейронных сетей YOLO v8, обученная на датасете из 25 тыс. размеченных кадров производственных процессов. Система одновременно анализирует 45 видеопотоков с частотой 15 кадров в секунду, и передает уведомления через корпоративные мессенджеры и существующую инфраструктуру видеонаблюдения.

Внедрение привело к росту точности выявления нарушений техники безопасности с 65 до 97,8%. Время реагирования на инциденты сократилось с 8 минут до 15 секунд. Количество несчастных случаев на производстве снизилось на 84%. Экономия на штрафах и простоях составила 12,5 млн руб. в год.

«Этот проект напрямую связан с безопасностью людей. В системах компьютерного зрения каждая вовремя распознанная ситуация означает предотвращенный инцидент. Задача провайдера заключается в обеспечении устойчивой инфраструктурной базы: правильно подобрать архитектуру с нужной производительностью GPU, определить оптимальный формат использования и гарантировать стабильность работы. Ускорители Nvidia L40S идеально подошли для задач компьютерного зрения и обеспечили точную детекцию в реальном времени», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com.

