«Атракс» внедрила систему проверки водителей для борьбы с хищениями грузов

Логистическая площадка «Атракс», обеспечивающая перевозку более 12% всех FTL-грузов в России, объявила о запуске собственной системы проверки водителей. Новая разработка призвана минимизировать риски мошенничества и хищения грузов, связанные с использованием фиктивных контактов водителей.

Одной из распространенных схем хищения является предоставление грузовладельцу номера телефона, не принадлежащего реальному водителю. Мошенник, используя легитимного перевозчика, перенаправляет груз, и после выгрузки телефон отключается, что затрудняет дальнейшие поиски.

«Логистическая площадка «Атракс» — система, в которой осуществляется перевозка более 12% всех FTL-грузов нашей страны. Учитывая этот факт и оценивая ответственность за качественное функционирование логистики в разрезе грузовладельцев, использующих «Атракс», мы подготовили и запустили новую систему проверок водителей, которая будет бороться с мошенничеством в хищении грузов», — сказал Дмитрий Мадлей, директор логистической площадки «Атракс».

Новая система анализирует историю более двух миллионов уникальных водителей, выполнявших рейсы через платформу «Атракс». При вводе ФИО водителя, даты рождения, номера телефона и госномера ТС система проверяет, насколько часто такая связка встречалась в прошлом, и присваивает уровень риска по принципу светофора.

Красный — номер ранее использовался с другими водителями/ТС (высокий риск).

Желтый — номер использовался с данным водителем/ТС разово (средний/высокий риск). Зеленый — номер неоднократно использовался с данным водителем/ТС (низкий риск). Серый — данных для проверки нет (требует повышенного внимания).

Желтый и красный индикаторы системы сигнализируют о повышенном уровне риска, что делает целесообразным проведение дополнительной верификации. Стандартной практикой в таких случаях является проверка фактического нахождения телефона у водителя с помощью сервисов трекинга или с помощью звонка водителю прямо во время погрузки.

Система проверки водителей уже доступна для пользователей «Атракс».

