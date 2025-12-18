Покупатели «Яндекс Маркета» теперь могут голосом попросить ИИ-агента подобрать товары

ИИ-агент «Яндекс Маркета» получил новые возможности: теперь с ним можно общаться голосом и просить подобрать идеи для вдохновения. Кроме того, в тестовом формате ИИ стал доступен прямо в поиске, карточке товара и на экране сравнения. За счет этого пользователю станет проще разобраться в характеристиках и подобрать подходящий товар, не отвлекаясь на переходы между разделами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Голосовые запросы и идеи для вдохновения

Общаться с ИИ-агентом можно не только письменно, но и голосом. Для этого нужно нажать на иконку микрофона в чате и задать вопрос своими словами вслух, как консультанту в магазине. Например, можно попросить сравнить несколько моделей джинсов или подобрать комплект новогодней посуды. Агент поймет запрос так же, как текстовый или по фото, и отправит ответ в чат.

В чате также можно попросить ИИ-агента собрать идеи для вдохновения — например, для декора новогодней вечеринки, образа на корпоратив или оформления интерьера. Пользователь описывает задачу в свободной форме, например «Украсить новогодний стол» или «Как создать интерьер в стиле бохо», а нейросеть предлагает подходящие товары. Так пользователь может подобрать сразу все товары под идею или мероприятие, не собирая их по одному.

ИИ-агент в поиске, карточках и сравнении

Начать диалог с ИИ-агентом можно прямо в процессе выбора товаров — во время поиска, при просмотре ленты или карточки товара и в разделе «Сравнение». Например, при поисковом запросе «Подарок» агент предложит уточнить детали — кому и по какому поводу он нужен — и подберет подходящие варианты. В зависимости от этапа выбора ИИ помогает разобраться в различиях между моделями и принять решение. Новые сценарии работы с ИИ-агентом уже доступны части пользователей в бета-режиме.

Что еще умеет ИИ-агент

Весной 2025 г. «Яндекс Маркет» запустил чат с ИИ для покупателей. В ноябре 2025 г. агент получил обновление и расширил набор сценариев. ИИ-агент «Яндекс Маркета» работает как персональный консультант и помогает с выбором товаров — от одежды до техники. Он: понимает текстовые и голосовые запросы, а также распознает изображения; ведет диалог с учетом контекста и уточняет детали, если это нужно для выбора; анализирует характеристики и отзывы, чтобы отсеять неподходящие варианты; сравнивает товары между собой и объясняет различия; предлагает пользователю готовые рекомендации для выбора товаров и ускоряет принятие решения.

Так покупателю не нужно отдельно искать информацию, читать обзоры и сравнивать товары на разных страницах — агент делает это за него прямо в чате.

ИИ работает на базе технологии Alice AI. С момента запуска чат с ИИ-агентом посетили миллионы пользователей. Чаще всего они задают вопросы про товары для дома (19% запросов), электронику (17%) и одежду с обувью (13%). Среди конкретных категорий лидируют телефоны (11%), одежда для взрослых (7%) и предметы интерьера (5%).