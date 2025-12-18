«Гравитон» обеспечила инфраструктурой тестовую лабораторию «Корпорации DNK»

Компания «Гравитон», российский производитель вычислительной техники, поставила современные серверные системы для тестовой лаборатории «Корпорации DNK» — системного интегратора в медиаотрасли России и стран СНГ. Решение было выбрано для обеспечения высокопроизводительной инфраструктуры, необходимой для тестирования решений в области видеопроизводства, вещания и цифрового контента. Об этом CNews сообщил представитель компании «Гравитон».

«Корпорация DNK» искала надежное, производительное и технологически актуальное оборудование, способное поддерживать высоконагруженные сценарии и легко интегрироваться с существующими медиаэкосистемами. Поставленные компанией «Гравитон» серверные системы «С2122ИУ» продемонстрировали соответствие техническим условиям и важные преимущества, включая локализованную поддержку, оптимизированную работу с высокоскоростными потоками данных, энергоэффективность, масштабируемость и совместимость с технологиями, применяемыми в медиаиндустрии.

Тестовая лаборатория «Корпорации DNK» была переведена на новую инфраструктуру в сжатые сроки. Уже на этапе пилотного запуска оборудование показало стабильную производительность, высокую отказоустойчивость и готовность к адаптации под меняющиеся сценарии нагрузки. Партнерство с «Гравитон» позволило компании укрепить технологическую независимость и сохранить темп развития инновационных решений для медиарынка.

«Для нас важно создавать оборудование, которое помогает российским технологическим компаниям двигаться вперед. Проект с «Корпорацией DNK» подтвердил, что наши серверные системы востребованы там, где требуется высокая производительность, отказоустойчивость и гибкость инфраструктуры», — сказал Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем «Гравитон».

«Мы получили инфраструктуру, способную выдерживать интенсивные сценарии тестирования наших решений. Оборудование «Гравитон» уверенно показало себя уже на первых этапах запуска — мы получили стабильную платформу, адаптированную под задачи медиаотрасли», — отметил представитель «Корпорации DNK».