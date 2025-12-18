Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Digital-агентство «АйNet» выпустило новогодний чат-бот для тех, кто хочет законно откладывать задачи

В преддверии новогодних праздников digital-агентство «АйNet» выпустило чат-бот в Telegram «После праздников» — инструмент для рабочих чатов, который с юмором ответит вашим коллегам, что задачу лучше перенести на период после праздников, а также поможет вам зафиксировать все отложенные на январь задачи. Об этом CNews сообщили представители «АйNet».

Бот «После праздников» помогает добавить легкости в рабочие чаты и пережить цейтнот декабря. Для этого его нужно добавить в качестве участника в чат и упомянуть ответным сообщением к задаче, которую в декабре вы делать не желаете или не успеваете. На каждое упоминание бот отреагирует с юмором: пришлет шуточный ответ в текстовом виде, в виде картинки, гифки или короткого видео.

Дополнительно бот его можно использовать как личный таск-трекер, чтобы не устраивать склад в «Избранном»: в личной переписке с ним можно загружать задачи, о которых сейчас думать некогда, в обозначенное время напоминания придут в Telegram.

Изначально чат-бот был разработан, как интерактивный digital-подарок для клиентов агентства. Заходя в него, специальным образом зарегистрированный пользователь использует не только доступный широкой общественности функционал, но и может выбрать удобный для себя подарок: подписки на нейросети, сертификат в магазины косметики и др. Но в момент тестирования бота внутри компании создатели бота решили, что он будет полезен всем.

По данным аналитиков Time, мессенджера для бизнеса от «Т⁠-⁠Банка», активность в рабочие дни перед праздниками падает в среднем на 8,5% — все же сторонников перенести дела «на потом» оказывается чуть больше. В указанную пользователем дату бот «После праздников» напоминает обо всех накопившихся задачах, превращая спонтанную прокрастинацию в контролируемый и безопасный процесс.

«Декабрь — это всегда одновременно радостный и напряженный месяц. Мы решили поддержать клиентов легким инструментом, который снимет стресс и поможет сохранить продуктивность. Теперь бот доступен для всех желающих и будет работать весь предпраздничный период, помогая встретить январь с ясной головой и четким списком задач», — отметил основатель и CEO «АйNet» Руслан Миняжетдинов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

RuTube занялся технологическими разработками и научился обходиться без «Яндекс» и Google

Топ-10 российских разработчиков СУБД за год увеличили объем выручки на 35%

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Рантайм-сканирование в Kubernetes: станут ли контейнеры безопаснее?

Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще