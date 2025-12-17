Разделы

Wildberries начала промышленное использование роборуки для сортировки товаров

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) приступила к промышленному использованию роботизированного манипулятора («роборуки») на действующей линии сортировки в складском комплексе Коледино. Новая система интегрирована в существующую инфраструктуру сортировки и предназначена для автоматизации операций по захвату и переносу товаров. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Производительность манипулятора — не менее 950 единиц товара в час с успешностью захвата более 97%. Роборука адаптирована для работы с многономенклатурным потоком, в котором объекты различаются по форме, плотности, материалу и состоянию упаковки. В ее базовый функционал входит распознавание товаров, сегментация объектов на изображении, выбор оптимальной точки захвата, определение необходимого количества и конфигурации присосок, а также построение безопасной траектории движения, исключающей контакт с окружающими элементами оборудования.

Программное обеспечение манипулятора анализирует изображение рабочей зоны, одновременно сегментируя товары и определяя потенциальные точки для захвата. Каждый вариант оценивается алгоритмами по вероятности успешного выполнения с учетом визуальных признаков, глубины сцены и геометрии объектов.

Система не производит манипуляций, которые могут привести к ошибкам: захваты вне рабочей зоны, обращение к ранее неудачно поднятым объектам, некорректные траектории. Перед выполнением каждого действия проводится проверка безопасности: если оптимальная точка не проходит проверку, система корректирует ее положение с минимальной потерей качества.

Такой подход обеспечивает высокую надежность и безопасную работу комплекса даже в условиях плотного товарного потока и высокой загруженности сортировочного оборудования.

В ближайшее время компания планирует масштабировать применение роборук на других сортировочных линиях.

