Разделы

Цифровизация Техника
|

Ученые МГУ разработали новый метод анализа размеров эритроцитов по лазерным изображениям

Исследователи факультета ВМК МГУ предложили метод измерения распределения размеров эритроцитов с помощью лазерной дифрактометрии мазка крови. Результаты опубликованы в журнале Journal of Biomedical Photonics & Engineering. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Анализ формы и размеров эритроцитов является важной частью диагностики многих заболеваний крови. Сегодня он чаще всего выполняется вручную при микроскопии мазков, что требует значительных временных затрат и зависит от опыта специалиста. Автоматизация процесса с применением оптических методов может существенно повысить точность и ускорить диагностику.

Новый метод основан на регистрации дифракционной картины, возникающей при освещении мазка крови лазером. Разработанный алгоритм позволяет не только определять средний диаметр эритроцитов, но и описывать ширину и асимметрию распределения их размеров. Проверка на модельных данных показала высокую точность и устойчивость метода.

«Наш подход демонстрирует, что лазерная дифрактометрия может быть использована не только для оценки среднего размера клеток, но и для более детального анализа распределения их параметров. Это открывает перспективы для создания недорогих и быстрых систем диагностики в клинической практике», — отметил Евгений Цыбров, ассистент кафедры математической физики ВМК МГУ.

Авторы подчеркивают, что предложенная методика может применяться в массовых скрининговых исследованиях, а в будущем — интегрироваться в портативные устройства для экспресс-анализа крови.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-7 внедрений HR-платформ в России. Рейтинг CNews Analytics

Из-за «убитых» дорог в российском регионе сломалась автоматическая слежка за большегрузами ценой в полмиллиарда

Обзор: Рынок СЭД 2025

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Иван Агапов, Directum: Компании не готовы инвестировать в длительную разработку

Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще