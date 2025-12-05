Банк «Русский Стандарт»: осенью заметно выросли сумма и средние чеки переводов через СБП

Банк «Русский Стандарт» изучил переводы денежных средств между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП). Минувшей осенью средний чек перевода вырос на 14% относительно осени 2024 г. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Популярность СБП продолжает расти. По данным «Русского Стандарта», минувшей осенью общая сумма таких переводов между физлицами в онлайн-сервисах банка выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заметно увеличился и средний чек перевода через СБП. Так, осенью 2025 г. он составил 16,1 тыс. руб., тогда как в сентябре-ноябре 2024 г. он был 14,2 тыс. руб.

Кстати, согласно статистике банка «Русский Стандарт», самый высокий средний чек перевода через СБП осенью 2025 г. был отмечен в ноябре – 17,5 тыс. руб. Далее идет сентябрь – 15,8 тыс. руб. и октябрь – 15,2 тыс. руб.

Методология: в рамках исследования были изучены все переводы между физлицами через СБП в онлайн-сервисах банка «Русский Стандарт» осенью 2025 и 2024 гг.