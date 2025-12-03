Треть россиян считают оптимальным возрастом для знакомства с видеоиграми период от 9 до 15 лет

Согласно результатам опроса, почти треть россиян (31,5%) уверены, что знакомство детей с видеоиграми лучше всего начинать в возрасте от 9 до 15 лет. Больше всего за этот возраст выступают респонденты от 17 до 25 лет (38%) и 26-35 лет (32,2%). Об этом CNews сообщили представители Агентства креативных индустрий Москвы.

Наиболее лояльны к раннему знакомству с видеоиграми респонденты 35–45 лет: более четверти (26,56%) считают приемлемым возраст до пяти лет. В целом по выборке этот показатель составляет 21,2%. При этом молодые люди до 35 лет заметно реже поддерживают такую позицию — ранний старт считают нормой лишь около 16 и 18% респондентов в возрасте 17–25 и 26–35 лет соответственно.

Интересно, что идея позднего знакомства — в 16–18 лет — также находит поддержку. Наиболее высока доля сторонников позднего старта среди респондентов 26–35 лет: 14,4% считают, что с играми лучше знакомиться ближе к совершеннолетию. В среднем по всей выборке этот показатель составляет 7%.

При этом неопределившихся больше всего среди людей старше 55 лет — затруднились ответить 24,1%.

В опросе приняли участие 400 человек в возрасте от 17 до 55+ лет.