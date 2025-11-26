Компания «K2T» выпустила новую версию коммуникационной платформы «Бриз 1.7.0»

Компания «K2T» выпустила новую версию коммуникационной платформы «Бриз 1.7.0». В новой версии несколько ключевых улучшений, которые делают работу с коммуникационной платформой еще более стабильной и гибкой. Об этом CNews сообщили представители «K2T».

Главные нововведения

Локальный сервер обновлений

Теперь организации могут: oконтролировать обновления на всех устройствах; oработать в изолированных сетях (без доступа к внешним серверам); oпланировать дату и время обновлений.

Ответы на приглашения в календаре

Участники встреч могут по email: подтвердить участие, отклонить приглашение или отметить «под вопросом». Организатор сразу получает уведомление — планирование становится прозрачнее.

Стабильность соединений

Добавлено уведомление о потере интернета с попыткой переподключения — это ускоряет восстановление работы.