Разделы

ПО Бизнес-приложения
|

Компания «K2T» выпустила новую версию коммуникационной платформы «Бриз 1.7.0»

Компания «K2T» выпустила новую версию коммуникационной платформы «Бриз 1.7.0». В новой версии несколько ключевых улучшений, которые делают работу с коммуникационной платформой еще более стабильной и гибкой. Об этом CNews сообщили представители «K2T».

Главные нововведения

Локальный сервер обновлений

Теперь организации могут: oконтролировать обновления на всех устройствах; oработать в изолированных сетях (без доступа к внешним серверам); oпланировать дату и время обновлений.

Ответы на приглашения в календаре

Участники встреч могут по email: подтвердить участие, отклонить приглашение или отметить «под вопросом». Организатор сразу получает уведомление — планирование становится прозрачнее.

Стабильность соединений

Добавлено уведомление о потере интернета с попыткой переподключения — это ускоряет восстановление работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

«МойОфис» попытается обогнать MS Office за счет искусственного интеллекта

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще