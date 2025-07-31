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На платформе «Атракс» появилась новая версия модуля управления окнами погрузки

На платформе «Атракс» вышла новая версия модуля управления окнами погрузки и выгрузки — «Склады 2.0». Обновление уже доступно в личных кабинетах пользователей. При входе в модуль отображаются две иконки — старая и новая версия, что позволяет оценить обновленный интерфейс без потери доступа к прежнему функционалу. Об этом CNews сообщили представители «Атракс».

В новой версии переработан дашборд: теперь можно выводить любую информацию из заказа и настраивать высоту ячеек. Это делает расписание более гибким и адаптивным под конкретные задачи.

Интерфейс стал динамичным — при изменении статуса дока (например, при его занятии перевозчиком) расписание обновляется автоматически, без необходимости вручную перезагружать страницу. Также добавлен счетчик свободных и занятых доков по каждому дню, что упрощает контроль загрузки и помогает точнее распределять ресурсы.

Кроме этого, упростилась работа с редактированием расписания: слоты теперь можно переносить между ячейками простым перетаскиванием, без открытия дополнительных окон.

«Обновленный модуль позволяет выстраивать более наглядную и удобную работу с расписаниями, ускоряет рутинные операции и делает систему гибкой для разных сценариев использования», — Дмитрий Мадлей, директор логистической площадки «Атракс».

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